La comunità di Fonni piange per la seconda volta in pochi giorni la vittima di un incidente stradale. Stasera Mauro Falconi, a tre giorni dalla terribile tragedia alle porte del paese dove hanno perso la vita quattro giovanissimi (avevano fra 17 e 20 anni), in uno schianto avvenuto a San Teodoro. Una località dove l’imprenditore lavorava, visto che era il titolare del Bonsai Hotel che gestiva assieme al padre.

La vittima, 47 anni, è il cugino della sindaca di Fonni, Daniela Falconi, a sua volta proprietaria del caseificio-salumificio dove lavoravano i quattro giovanissimi morti nel tragico incidente di mercoledì: Michele Coinu, 20 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 20. Erano su una Fiat Punto finita fuori strada, in una scarpata, con le ricerche durate ore prima di individuare i quattro corpi.

Per Fonni un secondo tragico lutto in una settimana nerissima. L’incidente è avvenuto nella borgata L’Anzoni a San Teodoro, in via Carlo Marx. Stando alle prime ricostruzioni, Mauro Falconi ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada da solo, senza che venissero coinvolti altri mezzi, per poi sbattere violentemente addosso un albero. Non è bastato l’intervento da parte del 118, sul posto anche la Polizia locale per i rilievi di legge.

© Riproduzione riservata