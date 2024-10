Lacrime e commozione questa sera a Fonni per la fiaccolata organizzata dalla comunità in lutto, stretta nel grande dolore per l’addio a Michele Coinu, Lorenzo Figus, Marco Innocenti e Michele Soddu, i quattro giovanissimi che hanno perso la vita nel tragico schianto sulla provinciale 69.

Circa 2000 persone si sono date ritrovo davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista, per poi attraversare le vie del piccolo centro della Barbagia e raggiungere le abitazioni delle famiglie dei ragazzi.

Un lungo e silenzioso corteo ammutolito di fronte ad una tragedia che lascia la comunità «distrutta», come nelle parole della sindaca Falconi. Che aggiunge: «Quattro giovani vite spezzate e ora dobbiamo solo stringerci attorno alle loro famiglie».

