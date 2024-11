Incidente mortale in serata a San Teodoro, dove un motociclista ha perso la vita. La vittima si chiamava Mauro Falconi, aveva 47 anni ed è originario di Fonni: assieme al padre gestiva il Bonsai Hotel, sempre a San Teodoro, ed è il cugino della sindaca del comune barbaricino, Daniela Falconi. Una nuova tragedia per la comunità fonnese, già duramente colpita dall’incidente di mercoledì alle porte del paese che ha causato la morte di quattro giovanissimi.

Ancora da chiarire la dinamica dello schianto: stando alle prime ricostruzioni, Falconi avrebbe perso il controllo della sua moto per poi sbattere addosso a un albero. L’incidente è avvenuto in via Carlo Marx, nella borgata L’Anzoni, una strada scarsamente illuminata e quando era già buio. Non sono bastati i soccorsi da parte del 118. Sul posto è poi intervenuta anche la Polizia locale per i primi rilievi di legge.

(Unioneonline/r.sp.)

