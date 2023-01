L’impianto del Bruncuspina? «Solo annunci». L’opposizione attacca l’amministrazione comunale di Fonni: «L’impianto di risalita non può essere collaudato perché mancano elementi essenziali previsti dalla normativa in materia, dal 2018 ad oggi l’amministrazione ha dato il collaudo per imminente, ma è sempre stato un nulla di fatto».

«Troppi annunci» dalla sindaca Daniela Falconi, attaccano Raffaele Marroccu, Giambattista Cadau, Rita Tolu e Sandra Manca, che chiedono la convocazione di un consiglio comunale sull’argomento: «Questo susseguirsi di annunci e smentite ha creato nell’opinione pubblica perplessità, incertezze e smarrimento».

Attacchi anche sulla gestione della viabilità nell’ultima settimana, in cui la neve è caduta in grande abbondanza sul territorio comunale: «A Fonni sono arrivati migliaia di visitatori ma i disagi non sono mancati. C'è stato un grande caos nella gestione della viabilità sia per quanto riguarda le strade urbane che per quelle extraurbane tra cui quella che porta al Bruncuspina, con le relative aree parcheggio del tutto inutilizzabili. Qui alla prima nevicata, peraltro abbondamene prevista, abbiamo assistito all'improvvisazione dell'amministrazione comunale: dallo sgombero parziale e spesso in ritardo delle strade e del piazzale delle scuole, al mancato utilizzo del sale per contrastare il ghiaccio, alla carenza di informazioni utili per i visitatori che hanno pernottato in paese. Una grave leggerezza per un comune che ambisce al titolo di capitale sarda del turismo montano».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata