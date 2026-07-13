Una folla immensa ha partecipato oggi ai funerali di Graziano Marcialis, il 17enne morto nella notte tra venerdì e sabato in un tragico incidente stradale avvenuto in via Ballero. Una chiesa del Sacro Cuore gremita e centinaia di persone hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un ragazzo la cui scomparsa ha lasciato un dolore profondo e difficile da accettare.

Commozione e incredulità hanno accompagnato la celebrazione, non solo tra gli amici e i compagni di scuola, ma anche tra tutti coloro che avevano conosciuto Graziano, “Grace” come lo chiamavano gli amici. Durante l’omelia il parroco ha rivolto parole di conforto ai familiari e ai tanti giovani presenti, invitandoli a custodire il ricordo del ragazzo nel proprio cuore. Al termine della celebrazione ha concluso con un semplice ma intenso: «Ciao Graziano. Non è un addio, perché tu continuerai a vivere nei cuori di questa folla immensa».

In quel momento la commozione si è trasformata in un lungo e caloroso applauso. All’esterno, ad attendere l’ultimo viaggio verso il cimitero, c’erano anche tanti amici in sella alle loro motociclette. Il rombo dei motori ha voluto essere l’ultimo saluto a Graziano. Un destino crudele ha voluto che il corteo funebre percorresse proprio la strada che conduce anche al luogo dell’incidente, in via Ballero, dove la giovane vita di Graziano si è spezzata. Un passaggio carico di emozione e silenzio, che ha reso ancora più difficile accettare un addio che, per chi gli ha voluto bene, continua ad apparire inspiegabile.

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