La piazza Caduti sul Lavoro, il centro della cittadina, si è riempita di gente all'inverosimile. Migliaia di persone, provenienti anche dai centri vicini, hanno dato vita ad una grande manifestazione di promozione del territorio e del commercio, con la "Notte Gialla", la grande kermesse organizzata dal Centro Commerciale Naturale, con la collaborazione di Coldiretti e col patrocinio dell'amministrazione comunale. Tutto ciò che era esposto e preparato negli stand gialli di Coldiretti è stato venduto.

A richiamare tanta gente l'enogastronomia, la proposta dei prodotti locali a chilometri zero. In piazza tanti stand, con un birrificio agricolo, caseifici artigianali, esposizione enologica, dei tartufi di Sardegna, miele, panifici artigianali, la degustazione delle Seade, pizze, arrosticini, patatine, frittura di pesce, dolci tipici sardi, panini con straccetti di maiale e di pecore e poi Cocktail & Drink.

In piazza anche tanta cultura, tanti giovani, grazie anche all'intrattenimento musicale, con la partecipazione della Poker Band & Dj Sandro Puddu, che dopo 35 anni, da Miami torna a Macomer.

«Volevamo animare la cittadina, volevamo far conoscere le potenzialità del commercio. Ebbene, l'obiettivo è stato centrato - commenta Daniele Pisanu, presidente del Centro Commerciale Naturale - la gente ha risposto, riversandosi in piazza e partecipando alla grande festa».

Dello stesso avviso Antonio Madeddu, rappresentante di Coldiretti: «La cittadina ha risposto benissimo alla nostre proposte. Soddisfazione per la grande presenza di gente, che per ore hanno potuto gustare quanto è stato proposto dagli espositori. Sicuramente una manifestazione da proporre».

Alla manifestazione era presenta anche il direttore provinciale di Coldiretti, Alessandro Serra. Rita Atzori, assessore comunale: «Le eccellenze del nostro territorio sono state valorizzate. Con la Notte Gialla si promuove il commercio e soprattutto si promuove Macomer».

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