Nuoro, moto finisce sotto un’auto: ferito un 36enneAllarme in via Mannironi, davanti all’ospedale. Il nuovo schianto a poche ore dalla tragica morte del 17enne Graziano Marcialis
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Nel giorno in cui Nuoro piange il giovanissimo Graziano Marcialis, morto nella notte di ieri in un tragico incidente avvenuto in via Ballero, quando la sua moto 125 è uscita di strada nella curva davanti al cimitero schiantandosi contro una scalinata, un altro incidente stradale ha coinvolto un motociclista.
L’episodio è avvenuto poco dopo le 15:30 in via Mannironi, proprio davanti all’ospedale. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto di grossa cilindrata ha tamponato una Fiat Panda, finendo incastrata sotto l’auto.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il motociclista, 36 anni, è stato trasportato in ospedale con alcune escoriazioni ma non è in pericolo.