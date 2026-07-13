C'è un ordinanza della Provincia per la chiusura di un tratto di strada sulla provinciale 17, per consentire l'esecuzione dei lavori, già appaltati, per la messa in sicurezza e risanamento del ponte di Ortachis, sulla montagna. Proprio per agevolare lo svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di qualsiasi tipo, nonché ai pedoni, del tratto stradale al km 42+050 della SP 17, per tre chilometri e mezzo.

La stessa Provincia, in collaborazione col Comune di Bolotana, ha individuato la strada alternativa, quindi la panoramica che conduce fino ad Ortachis e per proseguire poi fino alla statale 131, all'altezza di Campeda. La viabilità pesante potrà aver accesso dalla SS 131 in località “Campeda" o dalla strada provinciale con partenza da Bolotana. I lavori saranno eseguiti a partire dal 20 luglio, fino alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza. «Per la strada alternativa, di competenza comunale- dice il sindaco Francesco Manconi- sarà compito della Provincia effettuare i necessari interventi per la messa in sicurezza e con la necessaria segnaletica».

Il sindaco chiede anche che tutta la parte della strade provinciale 17, che attraversa tutta la montagna, fino alla statale 131, sono necessari ulteriori interventi di manutenzione, col ripristino dell'asfalto in diversi tratti, in particolare dove si sono verificate delle frane, che hanno danneggiato la carreggiata.

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