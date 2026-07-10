Fumo nero e vegetazione in cenere a Ottana, in località “Sa Serra”, dove il Corpo Forestale sta intervenendo, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela, su un incendio.

Le fiamme stanno minacciando un impianto fotovoltaico. 

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Bolotana.

(Unioneonline/v.f.)

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