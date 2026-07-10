il rogo
10 luglio 2026 alle 16:16aggiornato il 10 luglio 2026 alle 16:31
Scoppia un grosso incendio a Ottana, le fiamme minacciano un impianto fotovoltaico: elicottero in voloFumo nero e vegetazione in cenere in località “Sa Serra”
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Fumo nero e vegetazione in cenere a Ottana, in località “Sa Serra”, dove il Corpo Forestale sta intervenendo, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela, su un incendio.
Le fiamme stanno minacciando un impianto fotovoltaico.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione Forestale di Bolotana.
(Unioneonline/v.f.)
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