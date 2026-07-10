Nuoro, tragico schianto in moto: morto un ragazzo di 17 anniGraziano Marcialis ha perso il controllo del mezzo all’altezza della curva del cimitero, in via Ballero, ed è finito contro le scalinate
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Un ragazzo di 17 anni di Nuoro, Graziano Marcialis, ha perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale avvenuto in città poco prima di mezzanotte, in via Ballero.
Secondo le prime informazioni, il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi all’altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate.
L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori e le forze dell’ordine, ma per il 17enne, trasportato in ospedale, non c’è stato nulla da fare. È morto al pronto soccorso del San Francesco.