La Guardia Medica resta chiusa la notte fra sabato e domenica. Ad annunciarlo è la direzione del distretto sociosanitario di Macomer che in un breve comunicato scrive: "A causa della improvvisa e non sostituibile assenza del personale medico, il servizio di continuità assistenziale-Guardia Medica , rimarrà sospeso durante il turno notturno compreso tra le ore 20 di domani e le ore 8 di domenica 12 luglio". Per le urgenze ed emergenze sanitarie, informa la Direzione del Distretto, si invitano i cittadini a contattare «Per contattare telefonicamente il servizio di guardia medica è possibile comporre il numero unico europeo (NUE) 116 117, attivo 24 ore su 24, che indica il punto di guardia medica attivo più vicino e può mettere in contatto telefonico con il medico di continuità assistenziale in servizio. La centrale 116 117 è collegata a quella dell’emergenza 118, in modo da consentire passaggi rapidi di chiamata qualora l’esigenza del cittadino si riveli particolarmente urgente.

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