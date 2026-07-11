i soccorsi
11 luglio 2026 alle 08:06aggiornato il 11 luglio 2026 alle 08:09
Auto sfonda il guard rail sulla 131 Dcn e finisce in un burrone: tragedia sfiorata per una donna e i due figliL’incidente sulla strada da Budoni a Posada, sul posto vigili del fuoco e 118
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia sfiorata sulla 131 Dcn, da Budoni verso Posada.
Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guard rail finendo in un burrone.
Sul posto vigili del fuoco e 118.
A quanto si apprende i tre occupanti dell’auto sarebbero illesi.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata