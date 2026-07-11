Tragedia sfiorata sulla 131 Dcn, da Budoni verso Posada. 

Un Mercedes con una donna e due figli a bordo, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guard rail finendo in un burrone.

Sul posto vigili del fuoco e 118.

A quanto si apprende i tre occupanti dell’auto sarebbero illesi.

(Unioneonline)

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