La squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta sulla statale 125 vicino alla frazione di Santa Lucia per un incidente stradale: due auto si sono scontrate e ribaltate, per motivi in corso di accertamento.

Coinvolte cinque persone, incluso un bambino, trasportato in ospedale dal personale sanitario giunto sul posto.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture, presenti anche carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso.

(Unioneonline/D)

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