l’incidente
12 luglio 2026 alle 18:01aggiornato il 12 luglio 2026 alle 18:01
Siniscola, scontro tra due auto che si ribaltano: cinque feriti, un bambino in ospedaleLo schianto sulla statale 125 vicino alla frazione di Santa Lucia
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La squadra dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta sulla statale 125 vicino alla frazione di Santa Lucia per un incidente stradale: due auto si sono scontrate e ribaltate, per motivi in corso di accertamento.
Coinvolte cinque persone, incluso un bambino, trasportato in ospedale dal personale sanitario giunto sul posto.
I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture, presenti anche carabinieri e polizia locale per i rilievi del caso.
(Unioneonline/D)
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