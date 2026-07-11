«Voglio ricordarti come il ragazzo più solare e buono che io abbia mai conosciuto, sarai per sempre nel mio cuore». «Eri come un fratello, nessuno riempirà mai questo vuoto. Eri troppo buono per questo mondo, fai buon viaggio». «Stare senza di te sarà difficile, una persona dolce, senza vergogna, che non pensava altro che divertirsi e far stare bene gli altri. Non ti dimenticheremo mai. Una delle persone migliori del mondo».

Sono alcuni dei messaggi degli ex compagni di classe di Graziano Marcialis, il giovane nuorese di 17 anni morto due notti fa in un tragico incidente stradale avvenuto nel centro della città. Il Liceo Asproni di Nuoro, la scuola che il ragazzo frequentava, si è stretto attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore: «A loro giungano le più sincere e sentite condoglianze. Che possano trovare conforto nell’affetto di chi li circonda e nel ricordo indelebile di un ragazzo che resterà per sempre nei cuori di tutti noi». Un ragazzo che «come emerge dai ricordi di chi lo ha conosciuto, ha lasciato un segno nel cuore di tanti per il suo sorriso, la sua bontà e la sua capacità di far stare bene gli altri. In momenti come questo le parole sembrano non essere sufficienti a colmare un dolore così grande».

Graziano Marcialis è morto nella tarda serata del 9 luglio in via Ballero, a Nuoro. Il 17enne era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi all’altezza della curva del cimitero proprio sulle scalinate.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, ma nonostante il tempestivo intervento e il trasporto all'ospedale San Francesco, per il giovane non c'è stato nulla da fare: Graziano è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata