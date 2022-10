Incidente domestico mortale questo pomeriggio a San Giovanni di Posada.

Un ex miratore in pensione Francesco Deledda, 74 anni di Torpè, è caduto da una scala che stava utilizzando per fare dei lavori all’esterno della sua abitazione.

È stato ritrovato morto intorno alle 17,30, vittima delle lesioni riportate dopo un volo di alcuni metri.

© Riproduzione riservata