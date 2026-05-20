«Il personale sanitario è allo stremo e deve coprire turni massacranti per cercare di assistere oltre 40 pazienti. Le camere di degenza sono piene e sono presenti pazienti ricoverati nei corridoi».

La grave situazione viene segnalata nel reparto di Geriatria dell’ospedale San Francesco di Nuoro dal Nursing Up il sindacato degli infermieri.

«Queste condizioni sono inaccettabili per i pazienti e per gli stessi professionisti sanitari» denuncia il dirigente sindacale Francesco Carta: «Si lavora con grande difficoltà, risulta difficile garantire la privacy e il senso di protezione della dignità dei pazienti durante le procedure assistenziali».

Pazienti in barella nel reparto di Geriatria

Inoltre «gli infermieri e gli Oss stanno accumulando giorno dopo giorno livelli di stress eccessivi e dannosi. Stanno lavorano con l’ansia dovuta dalla consapevolezza che lavorando in condizioni di sovraccarico il rischio di commettere errori è elevatissimo».

Il sindacato è sul piede di guerra «pronto a mettere in atto tutte le iniziative necessarie a tutelare la salute e la sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini a loro affidati non escludendo lo stato di agitazione».

(Unioneonline/A.D)

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