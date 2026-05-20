Uno studente è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Nuoro in via Toscana, all’incrocio con via Piemonte. Lo scontro si è verificato intorno alle 8:15 e ha coinvolto uno scooter guidato dal giovane, classe 2007, e una Fiat Panda condotta da una donna del 1981.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità, resa particolarmente difficile dall’intenso traffico dell’orario mattutino. Si tratta del secondo incidente in pochi giorni.

Lunedì sempre un motociclista era stato travolto da un’auto tra via Campania e via Toscana.

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