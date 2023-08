Le dune di Capo Comino come una pista per le corse di cavalli, in mezzo ai bagnanti attoniti e anche un po’ impauriti.

Carabinieri di Siniscola e Guardia costiera di Olbia al lavoro per risalire all’identità dei cavalieri, che hanno corso alcune pariglie con tanto di evoluzioni in piedi sulla sella. Il tutto sulla sabbia bianca e sulle dune di un’area sul litorale di Siniscola ad alto valore naturalistico e in un luogo in cui l’accesso agli animali è interdetto. Non contenti, hanno anche fatto fare un bagno ai loro cavalli, incuranti della presenza di numerosi bagnanti.

Sulla spiaggia vige l'ordinanza balneare valida su tutto il territorio regionale che vieta la presenza di animali in spiaggia, ma anche l'ordinanza del comune che vieta il transito e la sosta tra le dune. Tutta l'area del litorale inoltre, insieme a Berchida e all'oasi di Bidderosa a Orosei, fa parte di un'area Sic (Sito di interesse europeo) dove ci sono regole stringenti per la tutela dell'ecosistema.

I cavalieri dunque, se individuati, rischiano saznioni di centinaia di euro.

