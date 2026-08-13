Caldo insopportabile ovunque, qualche ventilatore per cercare (senza esito) di dare un po’ di sollievo. E personale e pazienti – ricoverati nei corridoi – allo stremo. 

contentid/454f0353-aec2-4eec-957d-1d56908c217e
contentid/454f0353-aec2-4eec-957d-1d56908c217e

È pesante la situazione del San Francesco di Nuoro che emerge dalla denuncia del sindacato Nursing Up, per bocca del referente cittadino Francesco Carta e del responsabile regionale Diego Murracino. 

Le situazioni segnalate come più critiche sono la Geriatria,  con 31 gradi di temperatura e 50 pazienti ricoverati – dei quali 10 in corridoio –,  la Medicina e malattie Infettive con 28,7 C° di temperatura e 42 pazienti presenti contro i 31 posti presenti, la Nefrologia, con 31 C°, la Dialisi con 28.7 C° e il Pronto Soccorso con 29 C°. 

contentid/de5e8ba7-0289-48c2-9337-0b3db768536b
contentid/de5e8ba7-0289-48c2-9337-0b3db768536b

Le criticità sono le solite: personale insufficiente, ricoveri in aumento, turni sempre più difficili da coprire e sanitari costretti a fare i salti mortali per garantire comunque l’assistenza.

contentid/b7360d42-e499-462e-a4a7-4466a019c4c4
contentid/b7360d42-e499-462e-a4a7-4466a019c4c4

Francesco Carta fa il punto della situazione: «Non possiamo lavorare in sicurezza per garantire l’assistenza ai pazienti con queste temperature.
La crisi si complica ulteriormente, oltre al caldo e ai letti nei corridoi c’è una notevole carenza di personale. Significa», prosegue il sindacalista, «che il sistema, per funzionare, finisce per dipendere in maniera sempre maggiore dalla disponibilità dei professionisti a lavorare oltre l'orario ordinario. La carenza di infermieri sta diventando sempre più pesante e rischia di mettere in difficoltà oltre i reparti di degenza anche alcuni servizi particolarmente delicati». 

contentid/5107539e-278c-476c-a203-4f719eaa03f9
contentid/5107539e-278c-476c-a203-4f719eaa03f9

 Murracino si rivolge direttamente all’assessore alla Sanità:  «Devono essere garantiti il diritto alla salute dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata