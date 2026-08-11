È entrato in una tabaccheria di Oliena per acquistare un pacchetto di sigarette: al momento di saldare il conto alla cassa, l’uomo residente fuori dall’Isola ha consegnato una banconota da 100 euro, ricevendo il regolare resto.

Ma è a quel punto che è scattato il tentato raggiro. Con atteggiamento concitato e insistente, l’uomo, un 67enne con precedenti, ha iniziato a protestare vivacemente nei confronti della cassiera, sostenendo di non aver mai ricevuto una banconota da 50 euro facente parte del resto, banconota che in realtà era già stata nascosta con estrema destrezza all'interno di una tasca.

La recita non ha però tratto in inganno il titolare dell'esercizio commerciale che, accortosi immediatamente del raggiro, ha affrontato il malintenzionato e, dopo aver chiamato il 112, ha seguito i movimenti fino all'arrivo dei militari.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro, giunti tempestivamente sul posto, hanno preso in consegna l’uomo e, dopo aver ricostruito la vicenda anche grazie alle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno denunciato il 67enne per tentata truffa.

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