Grave incidente sul lavoro nella notte a Orosei dove un operaio dell’Enel è rimasto folgorato da una scarica di corrente mentre interveniva per risolvere un guasto.

Si tratta di un giovane di 28 anni di Orgosolo, ha riportato gravi ustioni. L’operaio stava intervenendo sui cavi dell'alta tensione ed è stato travolto da una scarica che gli ha provocato ustioni di terzo grado alla mano sinistra e alla gamba destra.

Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro e da qui trasferito al Centro grandi ustionati dell'Aou di Sassari, al Santissima Annunziata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli ispettore dello Spresal di Nuoro, che indagano per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità.

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