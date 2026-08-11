Sono circa cinquanta i nuovo agenti di assegnati alla Questura di Nuoro e ai Commissariati della provincia. Un rinforzo atteso, che consentirà di rafforzare gli organici e di compensare almeno in parte pensionamenti e trasferimenti che negli ultimi anni hanno ridotto la presenza di personale sul territorio.

Soddisfazione per le assegnazioni da parte della segreteria provinciale del Siap di Nuoro, che sottolinea anche il lavoro svolto dal sindacato a livello regionale per sollecitare il dipartimento della Pubblica Sicurezza a intervenire sul rafforzamento degli organici: «Per la provincia di Nuoro si tratta di un segnale importante, che accogliamo con favore, pur nella consapevolezza che il percorso di rafforzamento dovrà proseguire anche negli anni a venire».

Tra i nuovi arrivi, c’è anche quello di un'agente con una storia particolare. È quella Cristina Pippia, originaria di Bonarcado, destinata alla Polstrada di Bitti. Pippia, tre giorni fa, ha concluso il 233° Corso Allievi Agenti alla Scuola di Peschiera del Garda, distinguendosi anche per un episodio di estremo altruismo e coraggio.

Durante il periodo di formazione, intervenne per salvare un uomo accidentalmente caduto nelle acque del fiume Mincio. Per quel gesto, durante la cerimonia in cui sono stati consegnati gli alamari ai 3.133 Agenti in prova, a Pippia è stato dato un formale compiacimento.

Per il Siap, il ritorno di Cristina Pippia in Sardegna rappresenta «un motivo di particolare orgoglio. Non solo per il rafforzamento degli organici, ma anche per il valore simbolico di una giovane agente che, ancora durante la formazione, ha dimostrato attenzione verso chi si trovava in difficoltà incarnando quei valori di altruismo, coraggio, solidarietà e spirito di servizio che rendono grande la nostra istituzione».

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