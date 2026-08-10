Nuoro, cadono cornicioni: transenne in via AspromonteSecondo cedimento in pochi giorni, l’intervento dei vigili del fuoco
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Dopo il distacco di un cornicione, avvenuto una settimana fa a Nuoro in via Monsignor Bua, questa mattina ad un centinaio di metri di distanza una grossa porzione di intonaco si è staccata da un terrazzino di un’abitazione in via Aspromonte, precipitando per due piani sul marciapiede, proprio a due passi da un ristorante a quell’ora ancora chiuso.
Fortunatamente, nessuno si è fatto male.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza alcune porzioni di intonaco e calcinacci ancora pericolanti, mentre il Comune ha posizionato delle transenne.
Secondo cedimento in pochi giorni che pone l’interrogativo sullo stato del patrimonio immobiliare in città.