L’incendio
12 agosto 2026 alle 15:59
Orosei, fiamme in un b&b: l’intervento dei vigili del fuocoL’allarme in via Nazionale, il rogo è divampato dal locale lavanderia dell’edificio
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Allarme nel pomeriggio ad Orosei, in via Nazionale, per un incendio divampato in un B&B.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme partite dal locale lavanderia.
Avviate le operazioni di messa in sicurezza del sito e le indagini per risalire alle cause del rogo. Non si esclude un malfunzionamento di un componente elettrico.
L’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della struttura.
(Unioneonline)
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