Durante l’ultimo comitato per l’ordine pubblico convocato dal Prefetto di Nuoro, e chiesto dal procuratore generale Luigi Patronaggio a cui ha partecipato anche il procuratore di Nuoro, Daniele Rosa dopo gli attentati ai due ricercati dell’Et a Lula, era stato previsto un rafforzamento dei controlli e della video sorveglianza.

Oggi a Lula è arrivato anche il comandante della Legione carabinieri “Sardegna”, il generale Francesco Rizzo, accompagnato dal Comandante Provinciale Carabinieri di Nuoro, il Colonello Gennaro Cassese.

I due comandanti hanno fatto una visita ufficiale alla Stazione carabinieri di Lula. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e un forte segnale di attenzione nei confronti dei militari che, quotidianamente, garantiscono la sicurezza, la legalità e l’ordine pubblico in un’area d’importanza strategica per l’entroterra nuorese.

Durante la visita, l’alto ufficiale ha espresso il proprio sincero apprezzamento a tutto il personale della Stazione per la dedizione, lo spirito di sacrificio e l’alto senso del dovere con cui viene svolto il servizio a favore della comunità locale, sottolineando come la Stazione carabinieri rappresenti da sempre il primo ed essenziale punto di riferimento per i cittadini.

Il comandante della Legione ha voluto poi rivolgere un ringraziamento particolare e sentito ai militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu e agli effettivi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”.

«Il vostro costante impegno e la vostra presenza capillare nelle aree più impervie del territorio costituiscono un pilastro fondamentale per la prevenzione e il contrasto alla criminalità locale», ha evidenziato l’ufficiale, richiamando l’importanza delle sinergie tra i presidi territoriali e i reparti specializzati nell’azione di perlustrazione e controllo delle zone montane e rurali.

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