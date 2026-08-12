Lavori di rigenerazione urbana a Borore verso la conclusione. La parte interessata alla riqualificazione è quella centrale di piazza della Libertà. Si procede quindi verso la fine del cantiere, con la conclusione del primo lotto, che ha interessato il corpo centrale dei giardini pubblici, con un progetto che vale circa 750 mila euro. La piazza è stata ridisegnata dal punto di vista estetico e funzionale, molto frequentata soprattutto nel periodo primaverile e estivo.

Si tratta di opere finanziate a suo tempo dalla Regione, col completo rifacimento delle pavimentazioni nel perimetro e all’interno dei giardini pubblici, la realizzazione di una piazza rialzata che potrà essere utilizzata anche come “palco fisso” in occasione degli eventi organizzati dalle associazioni locali, la revisione del verde al fine di rendere compatibili alberi e piantumazioni diverse con lo stile architettonico individuato dai progettisti e sostenuto dall’Amministrazione Comunale e altre opere che hanno migliorato l’utilizzo dell’area.

«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto», spiega Alessandro Porcu, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, «si tratta di un’opera importante di rigenerazione urbana che si inserisce nel più ampio progetto, già finanziato dalla Regione e che sarà appaltato entro quest’anno, di valorizzazione dell’intera area sportiva e ricreativa del nostro paese».

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