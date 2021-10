Sono due gli indagati nell’ambito delle indagini sulla morte di Mauro Antonio Carai, il 74enne di Orune ucciso a coltellate il 28 agosto scorso nelle campagne del paese. Si tratta dei gemelli di 51 anni Giuseppe e Mauro Contena, vicini di pascolo della vittima.

Il gip di Nuoro Teresa Castagna ha conferito l’incarico al Ris di Cagliari per analizzare le tracce di sangue ritrovate non solo sulla scena del delitto ma anche sull’auto e su altri oggetti sequestrati nell’ovile e in casa degli indagati.

Il corpo di Carai, riverso in una pozza di sangue, era accanto alla sua macchina a poche centinaia di metri dalla Statale 389. Gli inquirenti avevano seguito fin da subito la pista dell’omicidio d’impeto, magari per una improvvisa discussione con qualcuno, senza però escludere altre ipotesi o circostanze.

(Unioneonline/s.s.)

