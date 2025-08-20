Vaticano
20 agosto 2025 alle 10:59
Papa Leone XIV: «Preghiamo per la pace, in Ucraina e Medio Oriente»Lo ha detto durante l'udienza generale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Papa chiede ancora una volta di pregare per la pace. «Vi chiedo di includere nelle vostre intenzioni la supplica per il dono della pace - disarmata e disarmante - per tutto il mondo, in particolare per l'Ucraina e il Medio Oriente», ha detto oggi nell'udienza generale, durante i saluti ai fedeli di lingua polacca.
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata