Il Papa chiede ancora una volta di pregare per la pace. «Vi chiedo di includere nelle vostre intenzioni la supplica per il dono della pace - disarmata e disarmante - per tutto il mondo, in particolare per l'Ucraina e il Medio Oriente», ha detto oggi nell'udienza generale, durante i saluti ai fedeli di lingua polacca.

(Unioneonline)

