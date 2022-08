Al via a To rpè la manifestazione TorpÈstate, la rassegna di eventi musicali, folkloristici, artigianali, enogastronomici e di spettacolo per grandi e piccini. Il comune della Baronia accoglierà i visitatori in queste calde giornate estive sino a dopo Ferragosto.

Sabato 6 agosto alle 20, in piazza Purissima, è in programma la Sagra del maialetto, a cura di Sa Dea e dell’Us Torpè. Martedì 9 agosto (piazza Vittorio Veneto, con inizio alle 21) sarà proposto lo spettacolo musicale con i cantautori Dual Mode. Il giorno seguente (piazza Caduti sul Lavoro, sempre alle 21) si esibirà il Claudia Aru duo. Anche giovedì 11 agosto sarà la piazza Caduti sul Lavoro (ore 21) il polo d’attrazione: in scena la rock’n roll band The Shakin’ Apes: Salvatore Luzzu (chitarra), Pierpaolo Sanna (voce), Gavino Corrias (basso) e Antonio Cocco (batteria). Il 13 agosto c’è Pratas in festa, con degustazioni di prodotti tipici e la sfilata dei Mamuthones, le antiche maschere del carnevale di Mamoiada, che attraverseranno le vie del centro ritmando il passo al suono dei campanacci. Il 18 agosto (via San Nicolò, ore 21) sarà invece la volta della Seuin Street Band. Infine, la chiusura prevista per venerdì 19 agosto sarà tutta dedicata ai bambini nella cornice del borgo di Brunella, dove i più piccoli faranno un tuffo in un passato non troppo lontano nel maneggiare vecchi giochi in legno con cui sono cresciuti genitori e nonni. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

“Grazie a questo genere di rassegne Torpè si conferma sempre di più un territorio pronto ad accogliere i tanti turisti, soprattutto famiglie, che ogni anno affollano i centri litoranei dell’alta Baronia e della bassa Gallura”, ha osservato il sindaco Martino Sanna.

