Numerose le sanzioni amministrative elevate dal Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Nuoro in relazione all’abbandono dei rifiuti nel corso del periodo estivo. Diverse le persone individuate mentre lasciavano sacchetti di immondizia su aree di pertinenza della viabilità comunale ma anche provinciale e statale.

24 in totale le multe, per l’importo complessivo di 14.400 euro, e una denuncia per gestione illecita di rifiuti.

Le autorità competenti hanno ricevuto la segnalazione di una discarica abusiva per la quale sono in corso gli approfondimenti investigativi.

I comportamenti illeciti rilevati sono stati messi in atto sia da privati cittadini sia da esercenti o gestori di attività produttive.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata