Nuoro chiude l’anno con l’85% di raccolta differenziata e con una Tari ridotta per i cittadini.

Il Consiglio comunale ha approvato il piano economico finanziario Tari per l’anno d’imposta 2022, l’assessore alla Qualità della vita, al Paesaggio e al monte Ortobene Valeria Romagna ha illustrato i risultati.

“Una percentuale record di differenziata dovuta alla virtuosità dei cittadini e al grande lavoro svolto a tutti i livelli dalla società”, afferma, spiegando che “grazie a questo risultato abbiamo ottenuto una premialità di circa 240mila euro”.

Rachele Piras, assessore al Bilancio, ha invece illustrato i dati del Piano economico finanziario della Tari, che “nel valore assoluto evidenzia una diminuzione dei costi, passati da 6.540.249 a 6.500.700”.

Quanto alle tariffe, si registra una “diminuzione per le utenze non domestiche, un lieve aumento per quelle domestiche secondo il principio che chi più inquina, più paga, a causa dei parametri imposti dall’Arera (l'autorità di regolazione energia reti e ambiente, ndr)”.

Un aumento, conclude Piras, “minimo” e che “non incide sul taglio del 65% della tariffa Tari effettuato lo scorso anno”.

