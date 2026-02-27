Ci sarà anche il consiglio provinciale di Nuoro domani mattina a Cagliari in piazza Palazzo a protestare contro la decisione del Governo di destinare tre istituti penitenziari della Sardegna al regime del 41-bis.

A convocare in forma straordinaria e formale la seduta del consiglio Provinciale, il presidente Giuseppe Ciccolini.

«La scelta di riunire il Consiglio provinciale fuori dalla sede istituzionale rappresenta un atto chiaro e consapevole: affermare la presenza e il ruolo dell’Ente su una questione che coinvolge direttamente il territorio e la comunità nuorese - fa sapere la Provincia in una nota -. Il Consiglio si riunirà in forma pubblica, come segno di partecipazione e responsabilità istituzionale, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato ma con la ferma volontà di far sentire la voce del territorio. La Provincia intende così ribadire la necessità di un confronto serio, trasparente e condiviso su decisioni che hanno ricadute concrete sulla realtà locale e sull’equilibrio del sistema penitenziario in Sardegna».

© Riproduzione riservata