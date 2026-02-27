Il Comune ha avviato la tanto acclamata rivoluzione verde, che cambierà completamente il sistema di raccolta dei rifiuti urbani. La città metropolitana di Sassari, in qualità di stazione appaltante qualificata, per conto del Comune di Macomer, ha pubblicato la gara europea, a procedura aperta per l'appalto dei servizi. L'importo dell'appalto per l'esecuzione dei lavori è di circa 12 milioni e 600 mila euro, di cui 12 milioni e 470 mila quale importo a base d'asta, con 102.218 euro di costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione si basa sull'offerta economicamente più vantaggiosa. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata per le ore 10 del prossimo 31 marzo. "Il nuovo progetto del servizio di raccolta differenziata, di cui è stata pubblicata la gara d'appalto- dice l'assessore all'ambiente, Luciano Mazzette- è stato già presentato alla cittadinanza lo scorso anno. Ha l'ambizione di arrivare gradualmente alla tariffa puntuale che valorizzi e premi gli utenti più virtuosi e capaci di differenziare. L' obiettivo finale è quello di superare le attuali percentuali di differenziata (attorno al 75%), rendendole stabili nel tempo su valori di eccellenza per migliorare la qualità del decoro urbano, della qualità della vita e della tutela ambientale.Sarà una piccola rivoluzione, sia nel servizio, molto informatizzato, sia per la comunità che dovrà piano piano adeguarsi alle richieste e al nuovo servizio. Più collaborazione significa meno rifiuti e meno pagamenti da parte dei cittadini". Importante è la novità della tariffa puntuale, che sarà applicata con il nuovo bando rifiuti. Si tratta di una tariffa che premia i virtuosismi: chi meno produce meno paga. Questo è l’obiettivo. A partire dal 31 marzo, data in cui il bando scadrà e si concluderanno le offerte, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà aggiudicato ad una nuova impresa. Sarà un servizio nuovo, tecnologico, quindi più efficace e più incisivo. "Ci vorrà una grande collaborazione dei cittadini- dice l'assessore Mazzette- che dovranno essere gli artefici principali del nuovo servizio".

