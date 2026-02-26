Stava accompagnando il fratello nell’ambulatorio di Diabetologia, nella Casa della Salute di via Demurtas a Nuoro quando, mentre stava mettendo il biglietto del parcheggio, ha avuto un malore ed è caduto a terra.

Non c’è stato nulla da fare per un professore di applicazioni Tecnica in pensione, che questa mattina ha perso la vita in via Demurtas. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici presenti nella Casa della Salute. Sul posto gli agenti delle Volanti.

