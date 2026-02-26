il dramma
26 febbraio 2026 alle 11:52
Nuoro, malore in strada: morto un prof in pensione in via DemurtasStava accompagnando il fratello nella Casa della Salute, è crollato a terra dopo aver acquistato il biglietto del parcheggio
Stava accompagnando il fratello nell’ambulatorio di Diabetologia, nella Casa della Salute di via Demurtas a Nuoro quando, mentre stava mettendo il biglietto del parcheggio, ha avuto un malore ed è caduto a terra.
Non c’è stato nulla da fare per un professore di applicazioni Tecnica in pensione, che questa mattina ha perso la vita in via Demurtas. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici presenti nella Casa della Salute. Sul posto gli agenti delle Volanti.
