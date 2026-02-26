Centinaia di chilometri ogni giorno, tra le vie delle città o sulle strade provinciali, con qualsiasi condizione meteo. È la routine dei dipendenti di Poste Italiane che utilizzano mezzi aziendali per garantire servizi in tutta la provincia. Una presenza costante sulle strade che rende la sicurezza non solo una regola, ma una priorità. Per questo a Nuoro i dipendenti di Poste sono andati a lezione dagli agenti delle polizia stradale, in un corso “Guida sicura”.

Al seminario hanno partecipato 21 dipendenti delle filiali di Nuoro e Sassari, scelti tra chi svolge attività operative con veicoli aziendali. A tenere la lezione sono stati gli uomini della Polizia Stradale, che hanno affrontato i temi centrali della prevenzione: situazioni di rischio, errori più frequenti alla guida, distrazioni pericolose, utilizzo corretto dei dispositivi di protezione e rispetto del Codice della Strada, con un focus specifico sui limiti di velocità. L’iniziativa rientra nel percorso avviato da Poste Italiane per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’azienda ha infatti sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di promuovere una cultura condivisa della prevenzione degli incidenti stradali. Il progetto “Guida Sicura” proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo altri dipendenti in Sardegna e in tutta Italia.

