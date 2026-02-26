È comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari dove si è avvalso della facoltà di non rispondere, il ventiseienne residente a Nuoro arrestato mercoledì dagli uomini della Squadra Mobile di Nuoro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L’uomo è stato trovato in possesso di 38 grammi di cocaina e di marijuana, suddivisa in bustine, oltre a bilancini di precisione e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione la droga è stata rinvenuta ben occultata.

