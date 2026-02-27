Al di là di ogni contrapposizione politica o ideologica, la scritta che è comparsa a Nuoro, già da qualche giorno - su un muro di una casa vecchia nella centralissima via Lamarmora, nello storico agglomerato di Sos Sette Fochiles - riporta alla memoria uno dei periodi più bui della storia europea e mondiale. Con vernice spray nera, qualcuno ha scritto in inglese “Jews Not welcome”, un messaggio che, tradotto, significa “gli ebrei non sono benvenuti”.

Una frase inequivocabile, che non lascia spazio a interpretazioni e che richiama direttamente sentimenti di odio e discriminazione su base religiosa ed etnica. E che nessuno, da una settimana ha mai segnalato o si è preso la responsabilità di denunciare e cancellare. Un gesto grave, che riporta alla mente il clima di quando scritte simili si vedevano all’ingresso di esercizi commerciali di mezza Europa, alla vigilia di quelle che poi sono state le persecuzioni culminate nell’Olocausto durante il regime nazista.

La scritta gli ebrei non sono benvenuti a Nuoro oggi

Poco sopra la scritta, su un balcone, è stato affisso un pezzo di lenzuolo con i colori della bandiera palestinese. Anche qui compare un’ulteriore frase, difficile da decifrare. Anche se pare inneggiare alla Palestina Libera. L’accostamento tra i simboli e la scritta antisemita sembra voler legare il conflitto mediorientale a un messaggio di esclusione e odio, alimentando una pericolosa confusione tra critica politica, legittima lotta a soprusi e discriminazione verso un intero popolo. Non un bel biglietto da visita per la città, che proprio domani vedrà arrivare la carovana del Giro di Sardegna.

