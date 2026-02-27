Una donna è rimasta ferita questa mattina, intorno alle 11, in un incidente sulla strada provinciale tra Nuoro e Orgosolo. La conducente, mentre affrontava una curva a poca distanza dal paese dei murales, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto, dopo un paio di testacoda, ha urtato un ostacolo a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro e le ambulanze del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

