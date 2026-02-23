Non solo un’aula consiliare, ma un laboratorio di futuro. A Nuoro il tema della riqualificazione dell’ex Artiglieria e il legame con la candidatura dell’Einstein Telescope a Sos Enattos sono stati al centro dell’ultima riunione del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che si è svolta questa mattina nella sede di via Malta. L’organismo, istituito lo scorso anno e composto da trenta studenti della scuola secondaria di primo grado, ha dedicato la seduta mensile a uno dei progetti strategici per la città: la rigenerazione urbana dell’ex complesso militare e le prospettive di sviluppo connesse a un’eventuale realizzazione del grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali.

A confrontarsi con i giovani consiglieri sono state le assessore Giulia Corda ai (Lavori pubblici e alla rigenerazione urbana), e Mariangela Crabolu ( Programmazione europea). Le due componenti della giunta hanno illustrato, sotto diversi aspetti, il percorso di recupero dell’area. Nel dettaglio è stato spiegato lo stato di avanzamento degli interventi nell’ex Artiglieria, dove sono in corso di ultimazione i lavori su alcuni edifici e sugli impianti sportivi, e sono state approfondite le modalità di accesso ai fondi dell’Unione europea destinati alla coesione tra territori, fondamentali per sostenere operazioni di questa portata. Il confronto è stato preceduto da un momento di approfondimento sull’Einstein Telescope con il referente regionale del progetto, Raffaele Marras, che ha illustrato ai ragazzi le opportunità legate alla candidatura del sito di Sos Enattos e il possibile impatto sul territorio. Nel corso della discussione sono stati gli stessi studenti a sottolineare i possibili effetti positivi della nascita in città di un polo universitario, di ricerca e di alta formazione, capace di attrarre nuovi corsi e istituti scientifici. Un’occasione di crescita che, nelle loro riflessioni, potrebbe tradursi in maggiori opportunità per i giovani e in un rilancio complessivo dell’area.

A chiudere la seduta è stato il sindaco Emiliano Fenu, che ha ringraziato i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi per l’impegno dimostrato: «Sono contento di vedere in quest’aula quelle dinamiche di dialogo e confronto che portano alla discussione di idee e proposte diverse. È attraverso queste stesse dinamiche che si giunge a una decisione condivisa, nella consapevolezza che tutto ciò che si fa è nell’interesse della collettività».

