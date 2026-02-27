Un voucher sportivo da trecento euro per iscriversi e frequentare un’attività sportiva e abbattere le barriere nello sport. Un’iniziativa, quella presentata dal Comune di Nuoro, finanziata con 33 mila euro dal Fondo Politiche Giovanili 2023, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà e contrastare le disuguaglianze in una società dove anche fare sport è diventato sempre più costoso. L’amministrazione barbaricina ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse rivolto alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, un progetto destinato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni in condizioni di svantaggio o fragilità socio-economica.

Ogni voucher ha un valore massimo di 300 euro e può essere utilizzato per coprire sia l'iscrizione, la frequenza che le attività sportive, comprese assicurazione e tesseramento.

Ogni ragazzo, potrà utilizzare un solo voucher per una sola disciplina sportiva e una sola società sportiva.

«Lo sport è uno strumento di crescita, educazione e inclusione sociale -sottolinea Natascia Demurtas, assessore allo sport - e con questo intervento vogliamo garantire a tutti i bambini e ragazzi la possibilità di praticare un’attività sportiva, indipendentemente dalla condizione economica della famiglia. È un investimento sulla comunità e sul futuro dei nostri giovani. Chiediamo alle associazioni sportive - prosegue - di partecipare perché la riuscita del progetto passa dalla collaborazione tra istituzioni e mondo sportivo: insieme possiamo costruire un sistema più equo e attento ai bisogni delle famiglie».

Le domande dovranno essere presentate solo online con Spid o carta d'identità elettrinica entro le ore 23:59 del 9 marzo.

