Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggioAvviso di codice giallo della Protezione civile dalle 14 alle 18, riguarda quasi tutta la Sardegna
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In una Sardegna assediata dal caldo fanno capolino i classici temporali estivi.
Proprio oggi pomeriggio sono previste nell’Isola forti piogge con possibili temporali, tanto che la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo valida dalle ore 14 sino alle 18.
L’avviso di codice giallo riguarda quasi tutta l’Isola, ad eccezione delle aree dell’Iglesiente e del Campidano, che comprende anche la zona di Cagliari.
Nel resto della Regione sono previste precipitazioni con possibili temporali.
(Unioneonline)