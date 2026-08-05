Dopo il primo appuntamento di sabato 1 agosto, a Gonnoscodina è in programma una seconda serata dedicata al teatro. Lo spettacolo è offerto dal Comune, con il sostegno della Regione. Domenica 9 agosto, infatti, a partire dalle 21.30, negli accoglienti spazi del parco San Daniele, torneranno in scena gli attori del Teatro “Tragodia”, che metteranno in scena “Il Pasticcione, ovvero S’Improddadori”. L’opera è di di Virginia Garau e Daniela Melis, e vedrà calcare il palco gli attori Gino Betteghella, Carmen Porcu e Ulisse Sebis.

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