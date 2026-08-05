La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza e la conseguente chiusura, per un periodo di 15 giorni, di un locale pubblico situato nel comune di Arzachena.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di una serie di gravi fatti verificatisi tra i mesi di gennaio e luglio, che hanno evidenziato una situazione di «concreto e attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica».

In particolare, a seguito di numerosi interventi delle Volanti del Commissariato di Polizia di Porto Cervo, è emerso che il locale era abituale luogo di ritrovo di «soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, nonché di persone di comprovata pericolosità, come dimostrato dai recenti episodi verificatisi, tra cui aggressioni, una delle quali perpetrata con l’utilizzo di un’arma da taglio. Il ripetersi di simili episodi potrebbe comportare la revoca della licenza nei confronti del gestore».

(Unioneonline)

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