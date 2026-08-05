Luogosanto si prepara a vivere un intenso fine settimana di festa nel cuore della Gallura. Da venerdì 7 a domenica 9 agosto il borgo ospiterà tre appuntamenti dedicati all’enogastronomia, alle tradizioni popolari e alla valorizzazione della cultura locale.

Ad aprire il programma, venerdì 7 agosto, sarà “Calici DiVini”, rassegna giunta alla nona edizione e diventata negli anni una vetrina d’eccellenza per le produzioni vitivinicole galluresi. A partire dalle 20, il pubblico potrà accedere all’intera area degustazione con un unico ticket e assaporare una selezione dei migliori vini del territorio, accompagnati dai piatti della cucina tradizionale. Sabato 8 agosto spazio alla 54ª “Festa Rionale di San Quirico”, uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti dell’estate luogosantese. La cerimonia religiosa sarà affiancata da musica, balli e specialità tipiche, in un clima di condivisione capace di rinnovare i riti, l’identità e l’ospitalità della comunità. Gran finale domenica 9 agosto con la 19ª edizione di “Lu Palu di la Stélla”, l’unica giostra equestre notturna della Sardegna. Una manifestazione suggestiva e spettacolare che ogni anno richiama a Luogosanto visitatori e appassionati provenienti da tutta l’isola.

Tre giornate e tre eventi, organizzati da alcune associazioni del paese, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, per raccontare l’anima più autentica della Gallura, tra sapori, fede, musica e tradizione. L’appuntamento è dal 7 al 9 agosto prossimi, a Luogosanto, Città Mariana.

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