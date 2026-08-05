Alà dei Sardi, a "Sa Domo Ezza" nasce il Centro turistico multimedialeApprovato dal Comune il progetto da 450 mila euro
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Il futuro del centro storico di Alà dei Sardi passa per il recupero della sua memoria. La giunta comunale, guidata dal sindaco Francesco Ledda, ha approvato il 30 luglio scorso (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell'antico palazzo "Sa Domo Ezza" ("la casa vecchia").
L'intervento, dal valore complessivo di 450 mila euro, rientra nel più ampio progetto di sviluppo territoriale (Pst) "Monte Acuto - Riviera di Gallura, territori di eccellenza della Sardegna" e punta a trasformare lo storico immobile in un moderno centro turistico multimediale. L'operazione non comporterà l’edificazione di nuovi volumi. Prevede invece il completamento delle opere edilizie e impiantistiche necessarie per restituire la struttura alla piena fruibilità pubblica.
Il progetto esecutivo, redatto dalla società di ingegneria Edward srl, prevede una serie di interventi mirati all'avanguardia: come la riqualificazione edilizia conservativa (per valorizzare l'architettura originaria dell'immobile), l’adeguamento impiantistico (inclusi impianti elettrici di ultima generazione, sistemi di illuminazione di sicurezza e climatizzazione avanzata) e sostenibilità e comfort: con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla dotazione di arredi dedicati.
La copertura finanziaria dell'opera, è fissata a quota 450 mila euro. Con la delibera, la giunta ha inoltre formalmente autorizzato la Comunità Montana del Monte Acuto, in qualità di soggetto attuatore, a prendere in carico le strutture comunali interessate per avviare l'iter dei lavori.