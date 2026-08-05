Buone notizie per i cittadini di Uras. Da domani anche i pazienti dell'ambulatorio straordinario di cure primarie, in via Marconi 20, potranno servirsi di una nuova tripla modalità per richiedere il rinnovo delle prescrizioni di farmaci già ricevuti per terapie croniche non modificate rispetto alla precedente prescrizione. Come fanno sapere dalla Asl, per completare il modulo è necessario accedere con un account Google al link https://forms.gle/x9SWcUD9DxgwgyBr8 . Quindi sarà possibile compilarlo e inviarlo online in modo rapido e sicuro. Le prescrizioni potranno essere ricevute tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, via mail oppure ritirate presso la stessa sede dell'ambulatorio, in via Marconi 20, il giovedì dalle 10 alle 12. Oltre ai dati anagrafici del paziente, nel modulo dovranno essere indicati i farmaci richiesti, il confezionamento e il dosaggio, il numero di confezioni necessarie, l'eventuale codice di esenzione ticket e la modalità con cui si desidera ricevere la prescrizione. Ma è possibile anche scaricare il modulo dal sito della Asl. E dopo averlo compilato, è possibile inviarlo all'indirizzo e-mail cureprimarie.uras@asloristano.it . In alternativa, chi non avesse la possibilità di compilare il modulo on line o di inviare la richiesta via e-mail, potrà richiedere il modulo cartaceo per il rinnovo della prescrizione alla postazione di front office dell'ambulatorio ogni giovedì dalle 10 alle 12. Quindi occorrerà compilarlo e riconsegnarlo alla stessa postazione, dove si potrà anche ritirare la prescrizione sempre il giovedì, chiaramente della settimana successiva.

"Anche a Uras grazie a queste tre modalità semplificate di richiesta delle prescrizioni rinnovabili di farmaci è possibile non solo evitare ai pazienti con patologie croniche lunghe attese per la richiesta di una prescrizione, ma anche consentire al medico di dedicarsi principalmente alle visite – ha spiegato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina – è il primo ambulatorio straordinario di cure territoriali, dove viene avviata questa nuova modalità, che, come già annunciato, è in fase di progressiva estensione alle Case della Comunità e altri ambulatori. Ricordiamo che eventuali segnalazioni di disservizi o attestati di apprezzamento possono essere inviate all'indirizzo mail urp@asloristano.it ”.





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