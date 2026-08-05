Il Comune di Curcuris ha attivato un nuovo servizio per i cittadini. L’ente, infatti, ha ora un proprio canale WhatsApp: un servizio di informazione che si aggiunge agli altri già disponibili e che permetterà agli iscritti di ricevere in tempo reale, sul proprio smartphone, le notizie più importanti dal Comune. Tutte le novità che riguardano, per esempio, informazioni di interesse pubblico, eventi, scadenze ed eventuali disservizi.

Il Comune ha deciso di utilizzare WhatsApp per la sua ampia diffusione (è il canale di messaggistica più utilizzato) che consente di raggiungere un vasto pubblico trasversale per età e genere. Inoltre, dà la possibilità di una trasmissione dell’informazione in maniera immediata, semplice e chiara. Questo nuovo canale si aggiunge ai mezzi di comunicazione del Comune già esistenti, come social media e sito web, per fornire informazioni chiare e aggiornate. Non sostituisce le comunicazioni ufficiali previste dalla legge, ma si integra con gli altri strumenti disponibili, come dépliant e affissioni.

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