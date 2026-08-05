Secondo appuntamento con i sapori dell'estate a Villa San Pietro. Sabato, a partire dalle 20.30, piazza San Pietro ospiterà la "Serata della Vitella", iniziativa organizzata dalla Proloco nell'ambito del calendario estivo dedicato alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali.

Protagonista della serata sarà la degustazione della vitella allo spiedo, preparata con una cottura tradizionale direttamente nella "Pratza de Giuanicca" dagli chef Alessandro Dessì e Federico Melis. Il menù, al costo di 15 euro, comprende un primo piatto, la degustazione di vitella, pane e acqua oppure un bicchiere di vino.

Ad accompagnare l'appuntamento non mancherà l'intrattenimento musicale: sul palco saliranno i Tisket Tasket, che animeranno piazza San Pietro con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico e rendere ancora più piacevole la serata.

L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del gusto dell'Estate 2026 promossa dalla Proloco di Villa San Pietro, con l'obiettivo di unire enogastronomia, convivialità e spettacolo, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo un'occasione di incontro per residenti e visitatori.

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