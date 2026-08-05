Soleminis, conto alla rovescia per il Carnevale estivoAppuntamento sabato 8 agosto
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Colori, musica e schiuma party. È tutto pronto a Soleminis per il carnevale estivo organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune in programma sabato prossimo. Una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento.
Viste le alte temperature di questi giorni, il raduno dei figuranti è fissato per le 20 in Piazza delle Chiudende dove si svolgerà anche lo schiuma party. La serata proseguirà con la musica di Lady Manu Deejay e Davide Musu. Per tutti anguria fresca offerta dalla Pro loco.