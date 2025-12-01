“Sold out”, sia il 20 che il 21 dicembre. E non va meglio i giorni prima e dopo, con un solo orario - mattutino - a disposizione di chi vorrebbe tornare in Sardegna (partendo da Milano) per trascorrere le festività natalizie, e ancora una volta si scontra con i limiti di una continuità territoriale che continua a far discutere.

Nessun posto libero per il weekend prenatalizio, con sabato 20 e domenica 21 già pieni, a qualsiasi orario. Il 19 l’unica opzione disponibile è il volo delle 8,50, con tariffa residenti a 84 euro e 50, così uno prova a posticipare: ma anche il 22 c’è un solo orario disponibile - sempre alle 8,50 -, idem il 23. Mentre alla vigilia si parte solo alle 21,10.

Due le alternative: rinunciare a trascorrere le feste con la famiglia o puntare su Ryanair. In questo caso è bene mettere in conto che tra andata e ritorno non si spenderanno meno di 300 euro.

